Tuvo Final Feliz: De desechado por Colo Colo al equipo de Lionel Messi

Alcanzó a estar cinco años en Colo Colo, pero con la llegada de Aníbal Mosa a la presidencia de Blanco y Negro se terminó marcando su salida de la institución, aunque en las últimas jornadas le llegó una oferta del club de Lionel Messi.

Cuando arribó a Colo Colo en 2019 en él había cifradas grandes expectativas, sin embargo, las exigencias del primer equipo, y la llegada permanente de fichajes, no le permitieron a cabalidad desarrollar su potencial en el club.

Newell’s Old Boys, equipo del cual es hincha Lionel Messi, contrató a Ariel Paolorossi, exjefe de las divisiones menores de Colo Colo que hace un mes se le comunicó que no continuaría en su cargo, y ahora en el equipo rosarino estará a cargo de la estructuración del fútbol formativo junto a Gabriel del Valle Medina y Adrián Navarro, según publicó en sus Redes Sociales el propio club, del cual también es seguidor Marcelo Bielsa, y ha tenido históricamente una buena cantera de futbolistas.

Ariel Paolorossi es el nuevo coordinador de juveniles



📌 El ex jugador regresa al club en el que debutó para estar al frente de la estructura de divisiones inferiores junto a Gabriel del Valle Medina y Adrián Navarro.



