Lesión complica la presencia de Lionel Messi en el Argentina vs Perú por Copa América

Lionel Messi, capitán y líder de la selección argentina, reconoció al término del partido ante Chile que sufrió una dolencia en el aductor de la pierna derecha que no le permitió estar al 100 por ciento durante la agónica victoria ante La Roja por la segunda fecha de la Copa América 2024.

El astro argentino espera que la dolencia no sea nada grave, aunque ya todo indica que, con Argentina ya clasificada a los cuartos de final del torneo, el zurdo sea reservado en el duelo ante Perú.

¿Qué dijo Lionel Messi sobre su lesión?

Lionel Messi, habló de su lesión en el aductor derecho que generó preocupación y contestó con total sinceridad cuando le preguntaron cómo está. “Qué sé yo, hay que ver”, respondió ante la consulta.

“Espero que la molestia no sea nada grave. Pude terminar jugando, así que espero que no sea nada grave”, dijo.

“Me costó moverme con soltura, pasaba más por eso que por el dolor en sí. En la primera jugada me tiró el aductor, no sentí un pinchazo ni nada, pero se me puso duro y me costaba moverme con libertad. Me sentía un poco molesto”, reconoció.

En esta jornada Messi se realizará chequeos médicos para ver si estará disponible para los próximos partidos. “Veremos cómo sigue todo”, dijo el 10.