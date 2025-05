¿En serio? Quieren cambiar de puesto a Lionel Messi en Inter Miami

Pegó duró en el Inter Miami y en Lionel Messi la eliminación de la Concachampions a manos del Vancouver, pero ya están focalizados nuevamente en la Major League Soccer (MLS) donde pueden alcanzar el liderato del torneo, encuentro donde podría verse a Lionel Messi en una inusual posición en la cancha.

El entrenador de las Garzas, Javier Mascherano, dio a conocer que Messi ya dejó atrás la eliminación en la Liga de Campeones de la CONCACAF: “está bien. La realidad es que ya esta semana trabajamos con otro ánimo, con otro espíritu, porque bueno, ya está. Lo que pasó, pasó, el duelo ya lo hicimos. Ahora toca enfocarnos en la MLS”.

Messi podría cambiar de posición

Debido a que Luis Suárez debió viajar a Uruguay por temas personales, existe la opción de que Lionel Messi enfrente a Minnesota como el centrodelantero del Inter Miami, según planteó su entrenador: “Leo es otra de las posibilidades, ha jugado en algún momento de esta temporada en esa posición cuando salió Luis".

Este sábado el Inter Miami visitará a Minnesota y si sale airoso alcanzará el liderato en le MLS, pero hay otra materia que también les preocupa y dice relación con el Mundial de Clubes, donde su mediocampista Sergio Busquets manifestó que no tienen nivel para ganarlo, palabras sobre las que se refirió Mascherano: “cada uno es libre de opinar lo que quiera. Sergio lo siente de esa manera y está perfecto. Mi idea es competir. Está claro que entiendo lo que quiso decir ‘Busi’, no nos ilusionamos con ganarlo, sería iluso. Pero eso no implica que vamos a hacer todo lo posible para hacer un muy buen Mundial de Clubes".

El debut del equipo de Lionel Messi será el próximo 14 de junio, cuando enfrente en Miami, al equipo egipcio y campeón africano Al Ahly en el Hard Rock Stadium.