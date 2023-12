Lionel Messi fue destacado como el deportista del año por la revista Time

El astro argentino Lionel Messi, ganador del Balón de Oro 2023, recibió un gran reconocimiento a nivel mundial luego que fue nombrado como el deportista del año por la prestigiosa revista Time.

"Ha logrado hacer lo que antes parecía imposible: convertir a Estados Unidos en un país de fútbol", señala la revista como principal argumento para apoyar uno de los pocos títulos que le quedaban por conquistar al futbolista argentino.

La publicación destacó que el campeón del mundo vivió un momento casi "irreal" durante su estreno como futbolista de Inter Miami, cuando el 21 de julio anotó un golazo para el triunfo 2-1 sobre Cruz Azul que permitió avanzar al club floridano en la Leagues Cup en un partido que tuvo espectadores de lujo como Kim Kardashian o LeBron James.

"La verdad es que tuve muchas opciones en la mesa que eran interesantes y tenía que analizarlas y pensar junto a mi familia antes de tomar la decisión de venir a Miami", dijo Messi a Time.

"Mi primera opción fue volver a Barcelona, pero no fue posible. Intenté y no sucedió", contó, agregando que existieron chances en Arabia Saudita, país del que es embajador de turismo.

"Al final era Arabia Saudita o la MLS y ambas opciones lucieron interesantes para mí", complementó.

Messi marcó su llegada al fútbol de Estados Unidos con 10 goles en siete partidos de la Leagues Cup, que el equipo de Miami levantó como su primer título en la historia y además armó una revolución en el deporte de aquel país.

