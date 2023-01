Lionel Messi: Me hubiera gustado que Diego Maradona me entregara la Copa

Durante la jornada de este lunes, el astro argentino Lionel Messi tuvo su primera entrevista como campeón del mundo y en una conversación en exclusiva con el portal Urbana Play, la "Pulga" reflexionó lo mucho que deseaba el título y recordó con nostalgia a Diego Maradona.

"Sí, me hubiese gustado que la entregara él (Diego Maradona). Pero como no, por lo menos que vea a Argentina campeón, con lo que amaba la selección y deseaba que pasen estas cosas. Desde arriba, él y mucha gente que me quiere hicieron fuerza, no solo para conseguir la copa, sino para todo en general", meditó el futbolista que actualmente milita en el PSG.

“Si hubiese estado me la hubiese entregado él [Diego Maradona]. Por lo menos que vea todo esto, con lo que amaba la selección y deseaba que pasen estas cosas", Messi en @perroscalleok pic.twitter.com/cdyMi9CWRo — Urbana Play 104.3 FM (@UrbanaPlayFM) January 30, 2023

Además de ello, fue autocritico respecto a su comportamiento en el partido contra Países Bajos, en el cual se hizo viral su gesto encarando al delantero neerlandés Wout Weghorst y su festejo ante el estratega Louis Van Gaal.

"Salió en el momento. Sabía todo lo que habían comentado antes del partido, algunos de mis compañeros también lo mencionaron. Cuando terminó el partido no me gustó eso que hice y lo que pasó después con el 'andá pa allá'. Son momentos de mucha tensión y nerviosismo, pasa todo muy rápido, uno reacciona como podría hacerlo cualquiera", meditó el delantero de la selección albiceleste.

“Lo del Topo Gigio salió en el momento. Sabía todo lo que se había comentado antes del partido, lo qué había comentado (Van Gaal). No me gusta eso que hice”, contó Leo Messi en @perroscalleok 💬 pic.twitter.com/mu8Z82CFXZ — Urbana Play 104.3 FM (@UrbanaPlayFM) January 30, 2023

Por último, la "Pulga" sintetizó sus sensaciones tras ganar el partido más importante de su carrera: "Ya está, no queda nada. Conseguí todo con la selección como siempre lo soñé, todo en FC Barcelona, en lo individual. Como que era cerrar mi trayectoria de una manera única, la verdad que cuando empecé con todo esto nunca imaginé que iba a hacerlo de esta manera, que se me iba a dar todo esto", expresó.

"Antes del 2014 dije que Dios me iba a regalar un Mundial. Yo presentía que lo tenía guardado para mí. Y no hubo mejor momento que este, en el final de mi carrera", concluyó Messi ante el periodista trasandino Andy Kusnetzoff.