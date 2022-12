¿Lionel Messi se tomó la mejor selfie de la historia?

- [ESPECIAL] Revisa más información del Mundial de Qatar 2022 junto a AlAireLibre.cl.

Lionel Messi cumplió este domingo el gran sueño de su carrera como futbolista, ya que consiguió junto a Argentina el título de la Copa del Mundo en Qatar 2022 a costa de Francia por penales (3-3 en los 120 minutos).

Es por esto que dio rienda suelta a su alegría en el Estadio Lusail, en la cancha levantando el trofeo y dando la vuelta olímpica, así como también en el camarín.

Fue en el vestuario que se tomó una fotografía con la Copa, la que se ha hecho viral y que ya fue publicada por prestigiosos medios, como 433.

The greatest selfie of all time? 🤳 pic.twitter.com/UVfBTeakfW