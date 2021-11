Lionel Messi y la posibilidad del retiro tras Qatar 2022: Pasará lo que deba pasar en ese momento

Lionel Messi brindó una entrevista en la que se refirió a su logro con la selección argentina en Copa América y habló de lo que se viene para el Mundial de Qatar, sin cerrarse a un eventual retiro de la actividad tras la cita que se disputará a fines de 2022.

"Tengo mucha ilusión en hacer grandes cosas. Venimos de ganar la Copa América tras haberla buscado tanto tiempo, de estar tan cerquita durante tanto tiempo sin poder consagrar con la selección. Después de esto, la ilusión es grande para lo que viene. Estamos bien hoy por hoy. Todavía nos falta para ser uno de los grandes candidatos. No lo somos porque hay selecciones mejores. Estamos por el buen camino, la dinámica es buena y el ambiente también. El ganar ayuda mucho y esto nos va a hacer crecer todavía más", expresó a Diario Sport el jugador de Paris Saint-Germain.

Ante la posibilidad de retirarse tras el Mundial de Qatar, Messi manifestó que "la verdad que no lo pienso. Tras lo que me pasó, vivo el día a día, año a año. No sé qué pasará en el Mundial o después del Mundial. No lo pienso. Pasará lo que tenga que pasar en ese momento".

De todas maneras, aseguró que aún es feliz jugando. "Si no, no estaría compitiendo a estas alturas, buscando nuevos objetivos y nuevos retos. Disfruto de lo que tanto me gusta y seguir ganando títulos y cuantos más mejor pero siempre disfrutando cada momento", deslizó.

Consultado por cómo le gustaría ser recordado, apuntó que "no lo sé. Lo único que siempre intenté es manejarme con respeto y humildad, de luchar por mis sueños y objetivos. Me tocó caer muchas veces y no poder cumplirlo. Siempre decidí levantarme y volver a intentarlo. Me pasó muchas veces con el Barcelona y más con Argentina, con muchas derrotas dolorosas. El mensaje hacia mis hijos y chicos jóvenes que me miran o me siguen que peleen por sus sueños, luchen y demuestren que todo es posible".

Finalmente, se refirió a la posibilidad de ganar un nuveo Balón de Oro. "Si llega sería extraordinario por lo que significaría ganar uno más. El séptimo sería una locura. Si no, no pasa nada. Ya conseguí uno de mis grandes objetivos. Estoy muy feliz por lo que pasó y ahora que pase lo que tenga que pasar", cerró.