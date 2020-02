Lionel Messi y supuesta influencia de Barcelona en redes sociales: Es raro que pase una cosa así

El delantero de FC Barcelona Lionel Messi habló sobre el escándolo provocado por la supuesta injerencia del cuadro catalán, a través de la empresa I3Ventures.sl, para defender la imagen del presidente Josep Maria Bartomeu y tener posiciones críticas contra jugadores como Gerard Piqué y el propio astro argentino.

"Me agarró un poco de sorpresa la verdad porque no estaba acá y justo viajaba. Cuando llegué me enteré un poco de todo. El presidente nos dijo lo mismo que hizo público, lo mismo que dijo en la conferencia de prensa. Cuál era la situación, lo que había pasado y no puedo decir mucho más. Lo mismo que saben todo lo que dijo, nos contó a los capitanes en privado", apuntó en entrevista con Mundo Deportivo.

"La verdad que yo lo veo raro que pase una cosa así. Pero decían también que habría pruebas. Habrá que esperar a ver si es verdad o no. Mucho no podemos decir y sí esperar a ver qué pasa con todo esto. Yo la verdad, me pareció un tema raro". agregó al respecto el capitán de FC Barcelona.

Por otro lado, Messi también se refirió a la posibilidad de dejar el cuadro catalán, para, por ejemplo jugar en Newell's Old Boys de Argentina.

"Amo Barcelona, si bien extraño muchísimo Rosario, esta es mi casa. Estuve más tiempo acá que en Argentina. Me encanta Barcelona, el lugar donde vivo, Castelldefels, y hago una vida que me gusta mucho", expresó.

Asimismo, apuntó que "afortunadamente la profesión me permite pasar mucho tiempo con los nenes. Me permite entrenar e ir rápido a comer con Antonela y recoger a los nenes. Y después, estar pendiente de alguna actividad que tengan o hacer algo con ellos para llegar a la noche, cenar y llegar muertos porque con tres terminamos destruidos".

"Tenemos una vida muy normal que me gusta porque me gusta la rutina tanto en mi profesión como en mi vida. Para mí, está espectacular y nos adaptamos a eso", cerró el reciente ganador del Premio Laureus.