Locura por Messi: Entradas para el Inter Miami vs. Philadelphia se agotaron en ocho minutos

La efervesencia total por Lionel Messi en Estados Unidos sumó un nuevo capitulo, pues las entradas para la visita de Inter Miami a Philadelphia Union en semifinales de la Leagues Cup se agotaron en tiempo récord.

Los boletos estuvieron disponibles únicamente ocho minutos antes de que se vendieran en su totalidad. Aquello se evidenció con los anuncios de Philadelphia en redes sociales.

A las 14:00 horas (Chile) del pasado 12 de agosto se comunicó el inicio en la venta de tickets, para que a las 14:08 sea confirmado el "sold out".

🚨 SEMIFINAL TICKETS ON SALE NOW 🚨 Grab your seat for our Tuesday night matchup against @InterMiamiCF 🎟️ https://t.co/TlnuBuJDQo #DOOP pic.twitter.com/JyebuzFlDQ

Tuesday’s match at Subaru Park is officially sold out of seats. A limited number of standing room only tickets remain.



To purchase a seat, visit SeatGeek, the official ticket marketplace for Philadelphia Union.



🎟️ https://t.co/XThiDsRohN#DOOP pic.twitter.com/CLrItiJq2e