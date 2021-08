Messi continúa relajado en su casa mientras cientos de fanáticos lo esperan en París

El reconocido medio deportivo Football Daily publicó un video en el cual sorprendió a Lionel Messi en traje de baño en su hogar de Barcelona, mientras cientos de hinchas de PSG lo esperan en la capital francesa.

"Lionel Messi fue sorprendido en su casa de Barcelona, luego que surgieran rumores sobre su supuesto viaje a París para firmar en PSG", escribió la cuenta oficial de Twitter de FD.

Durante esta jornada algunos medios internacionales señalaron que, supuestamente, el ex FC Barcelona llegará a Francia, lo que causó que muchos hinchas del equipo capitalino se movilizaran al Estadio Parque de los Príncipes.

🇦🇷 Lionel Messi has been spotted at his house in Barcelona - after rumours emerged that he was already on his way to Paris to sign for PSG. pic.twitter.com/gVMqUt2caz