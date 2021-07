Niño que consoló a Messi en 2015: Me emocionó verlo campeón

Tras la final de la Copa América en Chile 2015, los pequeños Maxi y Martín Sandoval dieron la vuelta al mundo en una foto donde salen consolando a Lionel Messi en el césped del Estadio Nacional y es por eso que ahora, luego del título ganado por el rosarino en Brasil 2021 se emocionaron de verlo tan feliz.

"Vi el partido por internet en mi pieza, y fue emocionante, me dio mucha alegría verlo feliz, más que nada porque tuvo harta mala suerte, ya que había perdido como cuatro copas, le tenía que tocar", dijo Maximiliano Sandoval a Las Últimas Noticias.

"Me emocionó verlo feliz, es que siempre me había quedado con la imagen de Messi triste, abatido. A mí no me gusta ver a la gente mal, soy empático. Me pongo en el lugar de ellos y me pongo mal. Cuando lo vi así me dio pena, era como un rey que estaba con la cabeza gacha, se le iba a caer la corona. Si tenía 28 años y le quedaba harto para jugar", añadió quien es primo de Charles Aránguiz y hermano del actual jugador de la U, Mario Sandoval.

"Le diría que me siento feliz por haberlo visto ser campeón, así se puede retirar tranquilo. Quizás ni se acuerda de mí", finalizó.