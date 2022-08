"Coté" López fue consultada sobre cuántas veces tiene sexo con Luis Jiménez y sorprendió con su respuesta

María José López, empresaria nacional y esposa del futbolista de Magallanes Luis Jiménez, recibió una pregunta directa a su intimidad a través de sus redes sociales.

"Coté" estaba contestando a través de sus historias de Instagram y un usuario le consultó cuántas veces a la semana tiene relaciones sexuales con el "Mago".

La respuesta de López fue: "Tuve que leer a ver si esta pregunta no me la hizo el mismo Luis (Jiménez). Es un tema que siempre lo conversamos. Él cree que es normal tanto, pero yo digo que las parejas normales no lo hacen tan seguido".