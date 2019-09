Jiménez vive complejo momento en Arabia Saudita y María José López cerró sus redes sociales

Luis Jiménez es azotado por las críticas de los hinchas de Al-Ittihad FC (Arabia Saudita) debido al irregular rendimiento que ha exhibido desde su llegada este segundo semestre. El chileno reconoció en un mensaje por redes sociales que espera mejorar para ganarse la aprobación de la afición, aunque también pidió respeto para él y su familia fuera de la cancha.

Según acusó el formado en Palestino, sus hijos y él han sido víctimas de amenazas de muerte.

"Es verdad, no he sido el mejor, pero tampoco el peor. Sin embargo, soy el único al que abuchean cuando entro al campo de juego o cuando pateo la pelota. Entiendo que me culpen porque esperan que sea yo el que mejore los resultados", escribió el volante en una historia de Instagram.

"Por favor, solo quiero pedir una cosa: respeto fuera del campo de fútbol, porque mis niños y yo hemos recibido incluso amenazas de muerte", sostuvo.

La situación incluso provocó que la esposa del "Mago", María José López, cerrara sus cuentas en redes sociales.

A pesar del difícil presente, Jiménez se mostró optimista para el futuro junto a Al-Ittihad: "Hoy quiero decirles que les demostraré que merezco ser parte de esta gran familia, porque me encanta el equipo y como los hinchas llenan el estadio. Voy a jugar para ganar como siempre le hago".

El equipo del mediocampista chileno, dirigido por el entrenador José Luis Sierra, marcha undécimo en la liga de Arabia Saudita, al registrar una victoria y una caída en las primeras dos fechas. Su próximo partido del club será el 21 de septiembre.

La publicación de Jiménez: