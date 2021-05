Jiménez y Villanueva: Somos mejores que la dupla Fernández-Valdivia del 2006

Los mediocampistas Luis Jiménez y Carlos Villanueva mostraron su lado más íntimo y aseguraron, medio en broma, medio en serio, que tanto dentro como fuera de la cancha forman una mejor dupla que la de Matías Fernández y Jorge Valdivia.

En el programa "Sabor a Gol", que se estrenará esta semana por las pantallas de TNT Sports, los jugadores de Palestino contaron de su amistad forjada en Medio Oriente y de su talento en la cancha.

"Somos mejores que la dupla Fernández-Valdivia del 2006, todo el rato, dentro y fuera de la cancha. Especialmente fuera", dijeron entre risas.

Ambos comentaron un momento amargo de sus carreras luego de haber tenido escasa oportunidades en los últimos años.

"(Bielsa) Me citó todo un año, pero por mis características no calzaba en su estilo de juego. Un día me dijo, 'Carlos, necesito que seas un jugador más atleta y ahí recién vas a poder tener más opciones en la selección'. Lo di todo pero no calcé en su esquema", dijo Villanueva.

Jiménez, en tanto, coincidirá lamentándose: "Uno siempre espera jugar o ser considerado. Yo estaba en el Inter con Mancini, en mi primer año (...) Disputando casi todos los partidos a un buen nivel, era titular. Venía a la Selección y no jugaba (...) Pasa por un gusto del técnico. Además, en mi posición en aquel momento, había jugadores que lo estaban haciendo bien y más del gusto de Bielsa", comentó.