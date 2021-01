Luis Jiménez: José Luis Sierra tiene todas las condiciones para la Roja, me gusta su estilo

Luis Jiménez, talentoso volante, capitán de Palestino y figura en el triunfo sobre la UC, conversó este martes con el panel de Al Aire Libre en Cooperativa sobre el presente del club árabe y la búsqueda de entrenador en la selección chilena, y afirmó que José Luis Sierra, DT de los baisanos, tiene las condiciones para asumir el reto.

"Siempre he sido respetuoso (con el tema de los candidatos a La Roja), no me he candidateado yo y menos lo haré con otras personas. Creo que el "Coto" tiene todas las condiciones, me gusta su estilo. Pero por lo que leo y he escuchado, en la selección y en otros clubes tienen preferencia por extranjeros", comentó Jiménez.

Sin embargo, el "Mago" apuntó que "en Chile hay buenos técnico y sería bueno dar posibilidad a ellos, sobre todo cuando tinene resultados y se conoce el trabajo que hacen".

Jiménez, con 36 años, también afirmó que está disfrutando de su buen momento en Palestino, jugando en una posición más adelantada, como "nueve y medio".

"Yo jugué una temporada de centrodelantero en Qatar y ahí tenía más responsabilidad de estar en el área. Lo que me pide el "Coto" es que parta de esa posición, pero que juegue libre. Bajar al centro del campo y ayudar a salir al equipo. Podemos cambiar posiciones con los compañeros, y cuando encontramos esa coordinación, se hace todo más fácil", precisó.

El "Mago" también habló sobre el triunfazo por 2-3 sobre Universidad Católica en San Carlos de Apoquindo, en donde fue protagonista con tres goles, uno de penal al final del partido.

"El resultado más justo podía haber sido el empate. Al perder un jugador importante nosotros, como es Agustín Farías, no pudimos hacer nuestro fútbol, Católica se fue arriba y lo hizo bien. Tuvimos la suerte de aguantar hasta el final y sin renunciar. Queríamos seguir atacando y lo hacíamos en la medida que podíamos. Y Nery (Veloso) tuvo un par de atapadas que nos mantuvieron en el partido", sentenció.

Finalmente, al ser consultado por sus acrobáticos goles, detalló que practica con su hijo, quien le pide que anote de tijera o chilena. "Es exigente el enano", afirmó entre risas.