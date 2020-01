Luis Jiménez: Me hubiera gustado ir a Universidad de Chile

Luis Jiménez, volante de Palestino, se refirió al acercamiento que tuvo con Universidad de Chile tras su salida de Al Ittihad, y afirmó, en diálogo con el CDF, que le hubiese gustado jugar por el elenco azul.

"Me hubiera gustado ir a la U, es un gran equipo, que pelea torneos. Pero no miento, me gustaría pelear el título con Palestino y no lo puedo esconder, me gustaría volver a salir campeón con Palestino", señaló el jugador, quien levantó la Copa Chile con los árabes en 2018.

Jiménez también explicó las razones que lo llevaron a descartar la opción de los laicos.

"Hubo conversaciones con la U, hablaron con mi hermano, que es mi representante. Pero mi primera opción era Palestino. En el caso de la U, no estaba clara la situación, no sabía en qué categoría iba a seguir y tenía que esperar. No hubo una negociación", remató.

Por último, apuntó a su lamentable salida de Al Ittihad, donde fue amenazado de muerte: "Fue complicado. Por situaciones extrafutbolísticas tomé la decisión de volver. No se dio como quería, pero pese a todo fue una experiencia de la que no me arrepiento", concluyó.