La comparación de Van Nistelrooy: Pellegrini y Ferguson son parecidos

Pese a que Real Betis y Manuel Pellegrini no están teniendo una buena temporada 2023-2024, al quedar fuera de la Europa League y luego de la Conference, y que en la Liga española marchan séptimos, el técnico chileno del cuadro verdiblanco sigue siendo reconocido como uno de los mejores del mundo.

El entrenador nacional se llenó de elogios por parte de su expupilo, el neerlandés Ruud Van Nistelrooy, quien fue dirigido por el entrenador nacional en Real Madrid (entre 2009 y 2010) y en Málaga (entre 2011 y 2012).

El otrora artillero, quien pasó la última semana en Sevilla acompañando al DT y observando su trabajo en el conjunto andaluz, se refirió a su reencuentro con el criollo.

"Lo tuve en el Madrid y en el Málaga, y lo veo igual. Trabajando de una manera constante para estabilizar organizaciones, como es Betis y en su cuarto año. Lleva una experiencia, una manera de jugar, unos principios que están siempre en su metodología. Es espectacular estar con él, por eso quería estar aquí y compartir mis experiencias y las suyas. Es fenomenal el trabajo que está haciendo", expresó en conversación con el medio español Relevo.

El exgoleador admitió que el adiestrador chileno lo ayudó a despertar sus ganas de ser entrenador: "Me llegó en el último año en el Málaga, con el míster, con Pellegrini, que me ayudó mucho en ese sentido. Tenía 35 para 36 años, era mi última temporada y jugué menos, pero él me ayudó ahí. Me dijo que me preocupara por los jóvenes, por los demás, que pensara en ayudar desde el vestuario y desde el campo de entrenamiento", expresó.

Por último, Van Nistelrooy comparó a Pellegrini con el legendario técnico británico Alex Ferguson, con quien coincidió en el Manchester United: "Mira la trayectoria de Ferguson, con 28 años en el United. Pellegrini tiene una carrera también desde 1988. Son parecidos, gente que estabiliza organizaciones. Manejan el club desde el vestuario hasta al jugador de manera individual".

"Luego tienen su filosofía de juego, quieren tocar, tener el balón y que sus equipos jueguen bien. Tienen mucho éxito en todo lo que hicieron, por eso veo a los dos parecidos. También eso me hizo venir aquí, estar con Pellegrini y su gente. Ha sido una semana bonita", sentenció.