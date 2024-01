Manuel Pellegrini adelantó el duelo frente a Granada: Es capaz de ganar a cualquiera

Manuel Pellegrini, entrenador de Real Betis, adelantó el duelo en el que su equipo se medirá este sábado ante Granada por la jornada 20 de la Liga de España a las 17:00 horas (20:00 GMT) en el Estadio "Benito Villamarín".

"Aunque el rival venga con complicaciones en la clasificación es capaz de ganar a cualquiera en el torneo. Se han reforzado bastante en este periodo de fichajes, así que tendremos que ser firmes en defensa y creativos en ataque para doblegarlos", aseguró el estratega nacional.

Pellegrini también se refirió a las múltiples bajas que tiene el conjunto verdiblanco, donde el central Nobel Mendy sufre "un problema muscular que lo tendrá un mes fuera" de la convocatoria. Mientras que los laterales Juan Miranda y Héctor Bellerín; los volantes William Carvalho, Sergi Altimira y Johnny Cardoso tampoco estarán presentes.

El "Ingeniero" abordó también la marcha de Ramón Planes, director deportivo del club, a Arabia Saudita, diciendo que: "Estaba haciendo una buena labor con muy poco dinero, pero le surgió esta oportunidad, tenía una cláusula y cumplió su contrato, por lo que su actitud no es nada criticable".

"Este club siempre tiene que desprenderse de gente importante y es difícil reforzarse, pasó igual en los años anteriores. Resalto a este grupo por haberse sobrepuesto a los problemas económicos durante tres años. Este verano, por ejemplo, se vendió por más de cincuenta millones y se compró por siete", sentenció respecto al tema

Finalmente, Pellegrini zanjó tenso episodio de hace unos días con su capitán, el centrocampista Andrés Guardado, al señalar que: "Todas las semanas hay conflictos con los jugadores. Este no fue por el mal partido contra Alavés y la eliminación en la Copa. La realidad es que el equipo no estuvo bien, por desgracia perdió y no hay que darle más vueltas".