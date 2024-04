Manuel Pellegrini: Estoy muy contento de haber salido de esta racha de derrotas

Real Betis volvió a la victoria luego de cuatro derrotas seguidas, lo cual dejó muy conforme al entrenador Manuel Pellegrinim, que de paso expresó su ilusión con poder clasificar a torneos internacionales al término de la temporada.

El entrenador nacional reseñó que la seguidilla de malos resultados por fin pudieron revertirla: “creo que dentro de las cuatro derrotas tuvimos tiempos muy bien marcados. Los resultados no se dieron. Tuvimos la capacidad de sacarnos la presión de encima, en el segundo tiempo nos soltamos y estoy muy contento de haber salido de esta racha. Todavía queda mucho por pelear, y vamos a seguir con ambición tratando de conseguir algún logro”.

Pero dentro de su autoexigencia Pellegrini no quedó conforme con lo realizado en el primer período, hizo dos modificaciones en el entretiempo y fue muy crítico: “decidí hacer dos cambios, porque no podía hacer once cambios, si hubiera podido hacer los once, lo hacía”. Por lo mismo le gustó el viraje que tuvo el cuadro bético y que terminó quedándose con la victoria.

"Creo que van a ser tres putos que valorizamos mucho, y nos van a permitir mantenernos en pelea, no sólo de la boca para fuera si no también matemáticamente”, resaltó.

Durante el partido Pellegrini fue ovacionado por la parcialidad de su equipo, todo en medio de los rumores de una eventual salida del Betis, lo que el técnico agradeció: “valorizo mucho lo de la hinchada de hoy, eso ha sido la tónica del año completo, yo estoy muy contento aquí y no tengo ninguna intención de irme, hay rumores, uno hace un viaje y poco menos que estoy buscando equipo, personalmente no tengo ninguna razón de querer partir, soy una persona agradecida de la hinchada que me ha tratado siempre muy bien”.