Manuel Pellegrini: Le aclaré a Rueda que no estoy dispuesto a tomar la selección hoy

El técnico nacional Manuel Pellegrini se refirió a la posibilidad de dirigir la selección chilena, asegurando que es algo que le gustaría, pero no ahora por respeto al colombiano Reinaldo Rueda.

"Me encantaría dirigirla, quizás en un proceso Mundial, como 2022-2026, pero este no es el momento. Sería una falta de respeto postularme a La Roja estando Rueda. Cuando se de la oportunidad, voy a tratar de aportar a Chile todo lo que esté dentro de mi capacidad", dijo al programa Todos Somos Técnicos de CDF.

"Lo dije, son las mismas declaraciones desde que me fui de Chile. En algún momento espero dirigir a la selección, pero no ahora porque estoy sin trabajo. A mí me gusta trabajar en los clubes, preparar los partidos día a día. En algún momento, ojalá, pueda terminar mi carrera dirigiendo a la Roja, pero no llegué a Chile a ofrecerme para asumir la banca ahora", agregó poniendo paños fríos respecto a las repercusiones que causaron sus dichos a Telemundo la semana pasada.

Ante esto, aclaró que "me preocupé que una persona de confianza a mí, le avisara a Reinaldo Rueda que no estoy dispuesto, hoy. En algún momento espero dirigirla, pero no ahora. Me gustan los clubes y tener esa adrenalina de fin de semana, pero en algún momento será. No ahora".

Pellegrini también contó que "ya le tuve que decir que no a Arturo Salah. Eso no descarta que si hay una directiva seria, el día que yo vuelva a Chile, con la labor de desarrollar el fútbol chileno, lo haga. Yo feliz de estar aquí".

Respecto al Campeonato Nacional, el ingeniero aseguró que "tiene que mejorar. En Chile siempre van a figurar jugadores jóvenes, que en la medida que tengan la posibilidad de jugar en una liga competitiva se van a poder exportar a ligas mejores".