Manuel Pellegrini: Nunca he expresado ser de derecha, ambos lados tienen responsabilidades

El entrenador chileno Manuel Pellegrini habló sobre los temas sociales de nuestro país tras el reciente cambio de mando entre Sebastián Piñera y el Presidente Gabriel Boric, y también de su posición respecto a la política.

En conversación con Las Ultimas Noticias, el DT de Real Betis fue consultado por su impresión de la clase política en nuestro país. "No sé por qué la gente piensa que soy de derecha. Nunca lo he expresado y ahora he dicho que ambos lados tienen responsabilidades", declaró.

Así mismo, el "Ingeniero" respaldó sus dichos ante su imagen como rostro de una AFP, señalando que: "Las AFP no son de derecha. Se trata de un sistema de pensiones con el cual uno puede o no estar de acuerdo".

"La clase política en Chile tanto de izquierda como derecha ha tenido un declive en los últimos años. Eso se ha traducido en un freno a la senda de progreso sostenido que había mostrado el país las última décadas", añadió.

Respecto a su visión del estallido social y de la Nueva Constitución, comentó que: "Para mí el único estallido social fue el que hubo cuando se reunió un millón de personas a protestar por las injusticias en educación, salud, pensiones y por las colusiones. A eso adhiero claramente, pero no a las destrucciones ni los actos que se hacen todos los viernes".

"Yo siempre he votado, aunque la última vez para presidente no pude porque no alcancé a cambiarme para votar en España. Iré pronto al consulado para ver qué tengo que hacer para votar", sentenció.