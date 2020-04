Martín Demichelis eligió a Manuel Pellegrini como el entrenador más importante de su carrera

El destacado defensor argentino Martín Demichelis aseguró que el director técnico chileno Manuel Pellegrini es el más importante de su carrera, luego de haber sido dirigido por él en River Plate, Málaga y Manchester City.

En entrevista brindada a Clarín de Argentina, el zaguero fue sometido a un ping pong de preguntas en que fue consultado por si DT más relevante, a lo que respondió: "Tuve muchos buenos, pero me voy a quedar con quien más trabajé, Manuel Pellegrini".

Demichelis ganó cuatro títulos bajo el mando del "ingeniero": El Torneo de Clausura trasandino de 2003, la Premier League 2013-2014 y dos Copas de la Liga.

Por último, el ex seleccionado argentino se refirió a su llegada para ser estratega sub 17 de Bayern Múnich, donde trabaja actualmente: "En 2017 había vuelto a Málaga y en ese momento estaba Michel González, histórico jugador de Real Madrid. Me dijo: 'si no tienes ninguna idea para lo que viene me gustaría que te sumes al cuerpo técnico'. Y como venía haciendo la carrera de entrenador, dije que sí enseguida".