Arbitro de la final de Italia 90: Maradona es una de las peores personas que he conocido

El ex árbitro uruguayo Edgardo Codesal, recordado por haber sido el juez de la final donde Alemania venció a Argentina en el Mundial de Italia '90 rememoró lo vivido en aquel partido con el capitán de la selección albiceleste, Diego Armando Maradona.

El médico, ahora radicado en México desde hace más de 40 años, brindó una extensa entrevista al programa radial "Tirando Paredes" y lanzó variaos diálogos que tuvo con el '10', uno de ellos luego de la entonación de los himnos, y donde el público italiano pifió el argentino provocando la ira de Maradona.

"'Diego, tranquilo. No pierda la cabeza, muestre qué clase de jugador es usted, tiene 90 minutos ahora para demostrar y sacarse esta espina del himno', le dije. Y me respondió 'No, estos hijos de... '", señaló sobre el episodio.

"Obviamente yo, usando el poder discrecional que te da el reglamento, trato de calmarlo, de decirle 'oiga, estamos en una final del mundo, es el mejor jugador del mundo, tranquilícese y juegue al fútbol'. No lo quiso entender. Lo pude haber echado. Cuando expulso a Monzón, viene y me dice 'Ya sabíamos que esto es un robo, la FIFA te mandó a que nos robaran el partido para que no ganáramos el partido'. ¡Ahí también podría haberlo expulsado! Lo contemplé por lo que era como jugador ¿Cómo persona? Se me hace una de las peores personas que he conocido en mi vida", añadió Codesal.

El ex árbitro internacional también mostró su dolor por las declaraciones de Diego en 2018 cuando dirigía a Dorados de Sinaloa: "Hace unos meses estuvo aquí en Querétaro con Dorados. Le preguntaron: ¿sabe que Codesal vive aquí en Querétaro? No, no sabía que había tantos ladrones aquí, respondió. Ese tipo de cosas, y a pesar que hace 30 años (lo usan) para justificar lo que no se pudo lograr en la cancha, no me hacen cambiar lo que hice".