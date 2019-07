Diego Maradona le dio la bienvenida a Boca Juniors a Daniele De Rossi

El astro argentino Diego Maradona le dedicó unas palabras de bienvenida al volante italiano Daniele De Rossi, quien está a solo un paso de fichar en Boca Juniors.

De acuerdo a un audio difundido por el periodista Martín Arévalo, el "Pelusa" le dijo al ex AS Roma que "no te conozco asiduamente, pero sabes que acá puedes estar tranquilísimo, tranquilísimo por parte de Boca, por parte mía. Y nos vemos prontamente acá".

"Que te pongas la camiseta de Boca es como el San Gennaro que licúa la sangre. Te mando un beso", agregó en referencia a un santo napolitano.

Según el presidente "xeneize" Daniel Angelici, el arribo de De Rossi al club está cerrado "en un 99 por ciento".

El audio en italiano de Maradona a De Rossi: