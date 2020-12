Facundo Imboden y la muerte de Maradona: "Fue un golpe duro del que todavía no me puedo recuperar"

El ex defensor de Universidad Católica Facundo Imboden habló de la muerte de Diego Maradona y lo que significó para él, recordando las dos veces en las que tuvo contacto con el "Díez".

"Estuve tres días en shock. En verdad me afectó demasiado su partida. Yo pensé que esto era una pesadilla, no podía aceptar que el Diego había muerto. Quizás para otros no fue así, pero el día que me enteré que se había muerto se me vino el mundo encima. Fue un golpe duro del que todavía no me puedo recuperar", apuntó a Las Últimas Noticias.

Ante esto, Imboden recordó que "viví dos momentos muy especiales con él, y eso no se me olvida nunca. Compartí un camarín con él y eso fue espectacular. Nunca voy a olvidar cuando el Sifup organizó un partido entre la UC y la selección. Recuerdo que entró al camarín y se sentó con nosotros. Lo que más me impresionó fue que nos conocía a todos. Era un tipo muy simpático y sabía mucho de fútbol".

"Después de ese partido me invitaron a una cena que se organizó y, en verdad, él no tenía problemas en compartir con uno. Esa fue una gran experiencia. Pero también tuvo otra muy emotiva. De hecho, fue la primera vez que me tiritaron las piernas", agregó.

El ex defensor se explayó al respecto: "Fue en ese partido que jugamos por la semifinal de la Copa Sudamericana contra Boca en La Bombonera y que terminamos empatando a dos. En ese partido yo hice mi primer gol en el profesionalismo y, más encima, ante el club de toda mi vida y donde me formé. Esa noche fue especial. Lastima que en el partido de vuelta quedamos eliminados, pero merecíamos llegar a la final".

"En el entretiempo me puse a conversar con el mellizo Barros Schelotto. Estábamos charlando cuando sentimos que alguien nos gritaba justo desde el sector donde estaba el palco de Maradona en La Bombonera. Ahí le digo a Guillermo: El Diego te está hablando, entonces él me res´ponde, te está hablando a vos, boludo. Pensé que me estaba cargando, pero era cierto. Ahí el Diego me mandó un mensaje, así que estaba tiritón", cerró.