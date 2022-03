Familia de Maradona reclama justicia por su muerte y aclarar su herencia

Parte de la familia de Diego Armando Maradona pidió este jueves saber la verdad de lo ocurrido al icónico ex futbolista, fallecido en noviembre de 2020 a los 60 años, y reclamó que se aclare quiénes son "los titulares de resguardar y proteger" su legado.

En un comunicado difundido a los medios, la ex mujer del ídolo Claudia Villafañe, sus hijas Gianinna y Dalma Maradona. Así su ex pareja Verónica Ojeda y su hijo Diego Fernando Maradona se presentaron como "los herederos" del ex jugador y pidieron que se investiguen los últimos días del ex futbolista.

Esto se produce después de que la Fiscalía pidiera investigar a nueve personas vinculadas al entorno del exfutbolista acusadas de haber manipulado psicológicamente al fallecido astro y de haberle suministrado "alcohol, fármacos y marihuana" para apropiarse de sus bienes y marcas con provecho económico.

En el comunicado, las ex parejas de Maradona y parte de sus hijos pusieron en conocimiento que este miércoles "la Fiscalía N.º 15 de la Ciudad de La Plata dio un paso más (como ya lo hicieron la Fiscalía General de San Isidro y el Juzgado Civil N.º 20 de la Ciudad de La Plata) en búsqueda de la verdad objetiva" y que dicha resolución "fue la consecuencia natural" de las pruebas que pudieron recabar.

Se refieren al llamado a declaración como investigados a partir del 22 de marzo de los abogados Matías Morla y Víctor Stinfale y otros siete imputados -Sergio Garmendia, Christian Pomargo, Vanesa Morla, Maximiliano Trimarchi, Stefano Ceci, Carlos Ibáñez, Sandra Iampolsky- vinculados al entorno de Maradona por partes de la fiscal María Cecilia Corfield.

La fiscal considera probado que desde julio a noviembre de 2020, en un barrio cerrado ubicado en el municipio de Coronel Brandsen, en la provincia de Buenos Aires, se redujo a la "condición de servidumbre" al ex futbolista, "restringiéndole el contacto con familiares, amigos y allegados, tanto en forma personal como telefónica, suministrándole alcohol, fármacos y marihuana, y manipulándolo psicológicamente" para "beneficiarse económicamente de los ingresos generados alrededor de su figura".

Y que en ese contexto, "sin su conocimiento ni consentimiento", hicieron firmar a Maradona un contrato de concesión de licencia para la explotación económica de sus derechos de imagen, en tanto apuntó a la firma Sattvica conformada por el apoderado de Maradona, Morla, y su cuñado Pomargo, a la que se vinculó también Garmendia, para registrar las marcas del jugador.

En su comunicado, parte de los familiares de Maradona -quien tuvo dos hijos reconocidos más: el italiano Diego Maradona Junior y Jana, que no aparecen en la foto que incluye el texto difundo- solicitaron a la Justicia que aclare quiénes son "los titulares de resguardar y proteger el legado de Maradona".

La Justicia argentina también lleva adelante una causa sobre la muerte de Maradona.

Maradona falleció a los 60 años el 25 de noviembre de 2020 y la autopsia al cuerpo del excapitán y exseleccionador de Argentina determinó que murió como consecuencia de un "edema agudo de pulmón secundario a una insuficiencia cardíaca crónica reagudizada".