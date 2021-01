La furiosa reacción de las hijas de Maradona tras filtración de audios de médicos

Las hijas del fallecido Diego Armando Maradona, Dalma y Gianina, expresaron su rabia a través de redes sociales luego de que se filtraran audios de los médicos que atendieron al ídolo argentino las semanas previas a su muerte, Leopoldo Luque y Agustina Cosachov.

La primera en reaccionar a través de redes sociales fue Dalma: "Luque sos un HDP y ojalá se haga justicia", escribió en una historia de Instagram.

"No ignoremos que la persona que se lo presenta a mi papá, lo contrata y le pagó un sueldo ¡es Matías Morla!", añadió en relación a quien fuera el abogado de Maradona.

"Yo acabo de escuchar los audios entre Luque y la psiquiatra y vomité. Lo único que le pido a Dios es que se haga justicia y que paguen todos los que tengan que pagar", cerró la mayor de las hijas del astro.

Enseguida, a través de la misma red social, Dalma posteó un tuit del 30 de noviembre emitido por Morla, quien elogiaba la labor de Luque y señalaba que "la verdad siempre triunfa".

A la imagen, la hija de Diego comentó: "¿Y ahora de qué te vas a disfrazar? Vos y todos los que te defienden... Si la verdad siempre triunfa, ustedes dos van presos".

Pero Dalma no fue la única que se pronunció al respecto. Gianinna también utilizó Instagram para descargar sobre el tema y opinar respecto a cómo se dio a conocer la noticia: "La liviandad con la que se publica una conversación privada del 25 de noviembre me genera asco. Nadie repara en nada".