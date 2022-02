Sergio Goycochea criticó a Ruggeri por dichos sobre Maradona: "Son cosas muy íntimas"

El ex arquero Sergio Goycochea, una de las revelaciones del Mundial de Italia 1990, respondió a las palabras de Oscar Ruggeri, quien dijo que intentó alejar a Maradona de las drogas pero "sabía que no iba a salir".

En conversación con Radio Ensamble, "Goyco" inició repondiendo sobre si juntaría a comer con el "Cabezón". "No tengo ganas ahora. No lo sé, es muy difícil. Qué se yo. Prefiero pasar en esta también y no generar polémica", dijo.

Luego, se refirió frontalmente a los dichos del otrora defensor. "Yo creo que cada uno con su vida puede hacer lo que quiera. Uno puede hablar, aconsejar y obviamente emitir una opinión, pero cuando del otro lado deciden una cosa es muy difícil cambiar. Es así. Aparte son cosas que, la verdad, son muy íntimas", agregó.

"Es muy personal. Y hoy te colgás medalla diciendo 'no, yo quería...'. Punto. Yo prefiero no hablar y prefiero no hablar más de Diego", mencionó el antiguo golero de la albiceleste, cerrando el tema.

Ruggeri, anteriormente, recordó en ESPN las conversaciónes que tuvo con Maradona por su adicción a las drogas. "Siempre me decía que estaba saliendo de a poco. Yo sabía que no iba a salir, no se sale más de esas cosas", relató a inicios de semana.