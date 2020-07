Ex seleccionado colombiano: Bielsa está a la altura de Maradona, Pelé o Messi

El ex volante de la selección colombiana Harold Lozano se deshizo en elogios para el técnico de Leeds United, el argentino Marcelo Bielsa, quien lo dirigió cuando al jugador cafetalero pasó por América de México, y lo comparó incluso con los mejores futbolistas de la historia.

"Es un genio. De esas personas que uno puede decir que están a la altura de los mejores del mundo. De Maradona, Pelé o Messi. Por eso es que a veces se le considera un incomprendido, pero una cosa es segura: todo lo que dice, por más complejo que sea, al final termina teniendo una finalidad clara", comentó Lozano a Gol Caracol, de Colombia.

"De entrada, me sorprendió porque tenía todos los videos de mis partidos; y no solo los míos, antes de cada encuentro me entregaba los del futbolista que debía marcar. Todavía tengo varios VHS que me hizo. Por eso digo que es el único técnico que conoce a cada uno de los jugadores del mundo", añadió.

"Marcelo, como todos lo han visto, es una persona muy pasional que vive solo para el fútbol y todas sus charlas tocan fibras. Y de manera personal, no hay una en específico, pues todas fueron muy especiales y cada una de ellas me ayudaron a no solo ser mejor futbolista, sino como persona. Hoy en día esas cosas que me decía las pongo en práctica en mi vida", complementó antes de recordad una anécdota que vivieron.

"Coincidimos en la Copa América de 1999 frente a Argentina y antes del partido me dijo: 'Señor Lozano, me sentaré a ver todo lo que le enseñé, espero no me decepcione'. Y pues yo pienso que no lo hice, porque terminamos ganando y fue a felicitarme", dijo en relación al duelo donde Colombia venció por 3-0 a la albiceleste en la fatídica noche donde Martín Palermo perdió tres penales.