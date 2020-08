Leeds de Marcelo Bielsa realizó el fichaje más caro de su historia para el retorno a la Premier

Leeds United, elenco que dirige el entrenador argentino Marcelo Bielsa, realizó el fichaje más caro de su historia para el retorno a la Premier League.

El elenco del "Loco" pagó 36 millones de dólares a Valencia por el delantero español de origen brasileño Rodrigo Moreno, en lo que fue una transacción sin precedentes para el club.

A su vez, el cuadro del rosarino también desembolsó 17 millones de la divisa estadounidense por el defensor alemán Robin Koch, proveniente de Friburgo.

✍️ #LUFC are delighted to announce the signing of Rodrigo from Valencia for a club record transfer fee