La selección uruguaya de la mano de Marcelo Bielsa, poco a poco ha mostrado el tremendo poderío que tiene. Lo hizo evidente a medida que avanzaron las clasificatorias y quedó más que claro en la Copa América de Estados Unidos.

Sin embargo, hay quienes aún critican al rosarino y Sergio Markarián fue uno de ellos. El exentrenador de la U, antes de puntualizar los errores de Marcelo Bielsa, destacó el arribo de un técnico con sus pergaminos al fútbol uruguayo.

La molestia de Sergio Markarián con Marcelo Bielsa

"Se paga lo que se paga a un entrenador como Bielsa y a los jugadores les llega un mínimo. Este es el país de América donde los futbolistas cobren menos y están en todo el mundo, porque en todos lados ganan mejor que acá. En este país hay un contrato con un entrenador, que sin dudas, es un gran entrenador", aseguró don Marka en Radio Santiago.

Pero para el campeón con la U en el Torneo de Apertura en 2009 cambió su discurso: "Bielsa no inventó el 4-3-3, no inventó la presión alta, no inventó la intensidad. Es un entrenador que trabaja muy bien en el campo, pero ha cometido tres grandes errores en este año que ha estado en Uruguay".

Los 3 errores de Marcelo Bielsa al mando de Uruguay, según Sergio Markarián

Para don Marka, el primer error lo cometió en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023: "Competir en un torneo que creo que se jugó en Chile, al que no asistió y llevó a una selección muy pobre". Uruguay quedó en el quinto puesto tras ser eliminado en la fase de grupos.

"El segundo error, Bielsa lo comete en el Preolímpico, campeonato fundamental para Uruguay y así defender los 100 años tras ser campeón en los Juegos Olímpicos de 1924. Por lo que era fundamental hacer un buen trabajo", agregó el DT uruguayo.

Finalmente, para Markarián el tercer gran error de Bielsa "fue en el partido contra Colombia en la Copa América, al que llevaba un equipo cansado para enfrentar a uno que estaba más fresco. Porque Uruguay juega el tercer partido de su serie, habiendo ganado los seis puntos de las dos primeras fechas y lo juega con todos sus titulares contra un rival que estaba diezmado" culminó refiriéndose al encuentro con Estados Unidos.