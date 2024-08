¿Qué pasó con Bielsa? Conmebol entregó las sanciones por el escandaloso cierre del Uruguay vs Colombia en Copa América

El partido en que Colombia le ganó 1-0 a Uruguay en la Copa América 2024, el 10 de julio en Charlotte, por las semifinales de este torneo y que terminó con una pelea entre los futbolistas de la celeste con los seguidores de la selección cafetalera, ya conoció las sanciones por parte de la Conmebol.

Los múltiples cuestionamientos a lo sucedido llevaron a Marcelo Bielsa a criticar la organización con dureza y responsabilizar a los dirigentes, lo que también es susceptible de sanciones.

El máximo organismo del fútbol sudamericano hizo oficial los castigos, de los cuales el principal recayó en el delantero Darwin Núñez que quedará fuera en los cinco próximos partidos, además de una multa de 20 mil dólares.

El otro jugador que recibió una dura sanción fue Rodrigo Bentancur con cuatro pleitos y 16 mil dólares. Mientras que Mathías Olivera, Ronald Araujo y José María Gímenez deberán estar ausentes en tres lances y abonar 12 mil dólares. Cinco mil, en tanto, tendrán que pagar Sebastián Cáceres, Matías Viña, Emiliano Martínez, Brian Rodríguez, Santiago Mele y Facundo Pellistri, aunque sin partidos de suspensión.

El adiestrador de la Celeste no fue aludido en estos castigos, a diferencia del dirigente Marcelo García que no podrá ingresar a torneos de la Conmebol por seis meses, mientras que la Asociación Uruguaya de Fútbol recibió una sanción de 20 mil dólares.

