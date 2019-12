Marcelo Bielsa fue nombrado técnico del mes en la Championship inglesa

El técnico argentino Marcelo Bielsa, que dirige a Leeds United, fue nombrado el mejor técnico del mes de noviembre en la Championship inglesa, por las cinco victorias consecutivas que logró al mando de su escuadra.

El equipo del ex seleccionador de Chile disputa el ascenso a la Premier League y en ese camino superó como local a Queens Park Rangers, Blackburn Rovers y Middlesbrough, mientras como visita se impuso a Luton Town y Reading.

"Reconocer al técnico es una forma de reconocer a todos quienes ayudan al equipo y más que ayudar, tener un impacto grande e influenciar en el equipo. Pero por supuesto que lo más importante son los jugadores", declaró al sitio oficial el rosarino.

"Sabemos que todos los equipos tienen diferentes periodos de competencia cuando son mejores y peores, pero no es una coincidencia que el el premio llegue en un momento de la competición en que Leeds ha tenido un alto impacto", agregó.

🏆 #LUFC head coach Marcelo Bielsa has been named the @SkyBetChamp Manager of the Month for November