¿Con indirecta? Marcelo Díaz agradeció su paso por Audax, "un lugar donde me valoran"

El volante Marcelo Díaz se mostró agradecido de su paso por Audax Italiano, club que logró un buen empate 1-1 en su visita a Newell's Old Boys por la Copa Sudamericana, en la última fecha de la fase de grupos.

La institución floridana destacó al jugador con el mensaje "Chelo, te queremos mucho. Gracias por vestir esta camiseta", en una publicación de Twitter que el futbolista replicó: "Yo también los quiero mucho y les agradezco por el cariño, por el apoyo y por abrirme las puertas de este lindo club".

Más tarde, dedicó un posteo de Instagram para valorar su estancia en la tienda audina: "El privilegio de ser feliz y disfrutar haciendo lo que más me gusta, en un lugar donde me valoran y me hacen sentir cómodo. Muchas gracias Audax".

