La Roja saludó al "Bicampeón de América" Marcelo Díaz por su cumpleaños

La selección chilena utilizó sus diversas redes sociales y entregó un caluroso saludo al destacado volante nacional Marcelo Díaz, quien este domingo celebra su cumpleaños 32.

La Roja le dedicó el mensaje: "Día de saludar a un Bicampeón de América y uno de los grandes mediocampistas de nuestra historia. ¡Feliz cumple, @CHELODIAZ_21".

Día de saludar a un Bicampeón de América y uno de los grandes mediocampistas de nuestra historia.



¡Feliz cumple, @CHELODIAZ_21 🇨🇱⚽️🎉! pic.twitter.com/v8OYsdcPpZ — Selección Chilena (@LaRoja) 30 de diciembre de 2018

No obstante, el equipo nacional no fue el único en saludar a "Carepato", quien también recibió el reconocimiento de su ex club Universidad de Chile, con el que consiguió la Copa Sudamericana de 2011 y un histórico tricampeonato en en 2012.

Racing Club, su actual equipo también tuvo palabras de felicitación para el chileno, aunque el saludo que más llamó la atención fue el de Hamburgo de Alemania, elenco en el que estuvo el mediocampista en 2015, anotando un agónico y recordado tanto de tiro libre ante Kalsruher, que salvó al equipo de irse al descenso el 01 de junio de aquel año.