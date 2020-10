Marcelo Díaz: Mi intención es retirarme en la U, pero para eso falta mucho

El jugador de Racing Club Marcelo Díaz reiteró que tiene la intención de poner punto final a su carrera en Universidad de Chile, aunque aclaró que falta para eso, pues quiere jugar "muchos años más".

"No sé, si ya me quieren retirar... todos saben que mi intención es retirarme en U. de Chile, pero para que eso pase falta mucho", dijo en diálogo con ESPN.

"Me quedan, espero, muchos años de carrera, pero todavía no me pongo a decidir. Me estoy cuidando mucho para jugar más", dijo el volante.

También Díaz sostuvo que en el plantel y en el "mundo Racing, hay una armonía espectacular".