Marcelo Díaz reveló cuánto le afectó su error en la Copa Confederaciones

El destacado volante nacional Marcelo Díaz recordó el error que cometió en la final de la Copa Confederaciones, que junto a la falta de finiquito le costaron el título a la selección chilena en la derrota 0-1 contra Alemania.

En diálogo con el programa 'Generación Dorada' de Canal 13 y consultado sobre si la hebía quedado la 'espinita' de esa falla, Díaz respondió: "Para mí no, para muchos sí. Obviamente que les dolió, pero a mí no porque es parte del fútbol y del aprendizaje que uno tiene".

"Gané dos Copa América, tuve que perder una Copa Confederaciones. Así como en mi carrera he ganado muchos títulos, también he perdido. Generalmente como somos los seres humanos, siempre nos quedamos con lo malo, en vez de decir que son muchas más cosas lindas. Yo prefiero quedarme con todo lo bueno que he hecho y todo lo bueno que hicimos", añadió 'Chelo'.

Finalmente, reflexionó: "Esa Copa Confederaciones pudo ser nuestra, absolutamente, fue nuestro mejor partido (contra Alemania) y uno de nuestros mejores partidos a nivel internacional, pero no nos tenemos que reprochar nada. Perdimos y fue porque el rival estaba destinado a ser campeón".