Marcelo Díaz y su afición por el golf: Lo veo como un hobby bastante positivo

El capitán de Universidad de Chile, Marcelo Díaz, vivió un día de relajo jugando golf y lo hizo disputando un Pro-Am en la previa del Chile Classic, evento válido por Korn Ferry Tour, la segunda división del PGA Tour, en el Prince of Wales Country Club de La Reina.

"Estoy muy contento de que me hayan invitado, porque es un deporte que me encanta, un juego de cabeza, de concentración, sobre todo, y me sirve mucho para lo que yo hago", dijo Díaz a Las Últimas Noticas.

"También me saca de mi trabajo y lo veo como un hobby bastante positivo. Además, me tocó tener competencia el lunes y hoy (miércoles) es un día regenerativo, de relajo", añadió.

En la cita también participó el extenista Fernando González, quien desde joven ha practicado el golf.

"Aprendí a jugar hace como 30 años, pero no he sido constante, hace dos que estoy tratando de jugar más. Disfruto mucho, me ha dado grandes amigos, me sirve para distraerme, caminar", expresó.