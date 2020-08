Marcelo Salas y sus inicios: "A Colo Colo nunca fui, eso es un mito urbano"

Esta semana, el Canal del Fútbol (CDF) estrenará un nuevo capítulo de Memorabiblia, programa de narrativa documental, cuyo objetivo es develar la experiencia íntima de los protagonistas de grandes momentos del fútbol chileno, esta vez será el turno de Marcelo Salas y su supuesto paso por Colo Colo, algo que desmintió.

En su segundo episodio, Memorabiblia abordará cómo se gestó el histórico bicampeonato de Universidad de Chile, en 1995, donde el equipo azul nuevamente luchó palmo a palmo la corona frente a Universidad Católica, e incluso frente a otro archirrival: Colo Colo.

Entre los testimonios inéditos de este segundo capítulo, destaca la entrevista al "Matador" Marcelo Salas, una de las máximas figuras del equipo dirigido por Jorge "Lulo" Socías. El talentoso zurdo, se referirió a sus orígenes, aclarando uno de los rumores que lo ligaban al cuadro albo.

"Me avisaron que me podía probar en Universidad de Chile y si no quedaba en Palestino... A Colo Colo nunca fui, eso es un mito urbano", aclaró el ídolo del equipo azul, que tras un brillante campeonato en 1995 fue transferido a River Plate de Argentina.

En su nueva edición, el programa además recogió historias de jugadores que ya no están presentes, falleciendo ambos en trágicas consecuencias, como Raimundo "Mumo" Tupper (UC) y Juan Carlos "Bombero" Ibáñez (U).

El estreno del segundo episodio de Memorabiblia llegará a las pantallas de la señal deportiva de Turner Chile, este próximo viernes 14 de agosto, a las 20:15 horas.