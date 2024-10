Mauricio Isla y su opinión de quiénes no pueden faltar en la Selección Chilena

El lateral de Colo Colo, Mauricio Isla se hizo presente en un homenaje a Claudio Bravo, y aprovechó la instancia para referirse al actual momento de la Selección Chilena que marcha en el último lugar de las Clasificatorias al Mundial del 2026

El bicampeón de América, que no estuvo en la última convocatoria, pese a que en la fecha anterior fue el capitán de La Roja, lamentó la posición que en la actualidad se tiene en la tabla de posiciones “es preocupante, tenemos que salir adelante, hay muchos jugadores jóvenes que pueden jugar, rendir, es difícil lo que estamos viviendo, pero tenemos que ir partido a partido, ojalá esta fecha FIFA podamos sacar la mayoría de puntos”.

Isla y los jugadores que no deben faltar

El actual jugador del Cacique cree que para que la Roja salga adelante del complejo escenario que vive hay jugadores que no pueden estar fuera, uno de ellos es Arturo Vidal, quien se ha mostrado muy crítico del proceso de Ricardo Gareca: “Yo creo que Arturo es una leyenda igual que Claudio Bravo y Alexis Sánchez. Para mí siempre tienen que estar. Después no me meteré en lo personal que puede hacer el jugador, pero para mí Arturo, como jugador, siempre tiene que estar en la Selección Chilena".

Sobre su propia ausencia del elenco nacional, manifestó que él no se resta: “Es una decisión técnica que hay que respetar. Hay muchos jugadores jóvenes que están yendo y que hay que apoyarlos de la mejor forma, estamos viviendo un momento muy difícil como país, ojalá que en esta fecha FIFA vayan los mejores. Siempre voy a estar, estoy disponible, si voy estaré al cien por ciento, y si no apoyaré desde afuera".

Isla y el delicado momento de Alexis Sánchez

Desde la Copa América que Alexis Sánchez no ha vuelto a vestir la camiseta de Chile, y lo que es más alarmante es que el delantero no ha actuado por el Udinese, por lo que hay preocupación por su estado actual, y que el propio Isla abordó, precisando que habló con él en las últimas horas: “Está en un momento difícil, yo estuve el último tiempo antes de ir a Colo Colo entrenando con él en la Selección. Estaba motivado, con ganas. Ojalá que se recupere pronto porque Udinese y La Roja lo necesitan. Él está tranquilo y se está recuperando, cuando teníamos 23-25 años podíamos venir rápido, pero ya no somos jóvenes, estamos en una edad difícil. Ojalá que se recupere de la mejor forma", cerró el lateral que fue indiscutido en la Roja por casi 15 años.