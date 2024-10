Claudio Bravo habló de la Selección Chilena: “Como hincha, el apoyo es total y máximo, sea como sea el momento”

Claudio Bravo recibió un homenaje en Viluco, donde compartió escenario con su amigo Mauricio Isla. La celebración reunió a dos importantes integrantes de la Generación Dorada, donde el 'Huaso' le hizo un regalo al ex capitán de la Selección Chilena, quien habló del Campeonato Nacional y La Roja.

El homenaje, lleno de camaradería, incluyó un regalo especial: Isla obsequió una camiseta de Colo Colo a Bravo. Este gesto simboliza la unión entre dos jugadores referentes en Chile y el respeto entre ambos.

Claudio Bravo está viendo el final del Campeonato Nacional

El ex arquero del Manchester City deslizó su opinión sobre la actualidad del fútbol chileno, donde destacó la importancia de que azules y albos disputen el torneo: "Es bonito que los dos equipos más importantes del país lleguen al final disputándose el torneo, creo que eso también hace bien".

En una breve charla con la prensa, Bravo comentó sobre la intensa lucha por el campeonato. "Emocionante. Ahora estaba hablando con Mauricio (Isla). Él puede hablar de lo que es la recta final del torneo, de cómo están las cosas en Colo Colo y les puede aclarar el panorama"

Claudio Bravo, 5 atajadas. Thibaut Courtois, 4 atajadas. Si hoy no hubo goles en el Betis vs Real Madrid fue gracias a ellos. PORTERAZOS. pic.twitter.com/tTDnT53QlR — Invictos (@InvictosSomos) March 5, 2023

Claudio Bravo hincha incondicional de la Selección Chilena

Respecto a la crisis que vive la Selección Chilena que lo mantiene como colista de las Clasificatorias al Mundial 2026, Claudio pidió no profundizar en el tema y expresó su apoyo incondicional como hincha: "No quiero ahondar más allá, creo que no es el momento. Como hincha, el apoyo es total y máximo, sea como sea el momento".

Finalmente, sobre un posible homenaje más grande organizado por la ANFP, Bravo mencionó que aún no es el momento. Su prioridad es contribuir a la comunidad a través de actividades. "Las cosas hay que tomárselas con calma, ya habrá momento para hacer algo más masivo. La prioridad número para mí es ayudar, hacer esto (actividades para la comunidad), quiero contribuir haciendo estas cosas a lo largo del país".

"Hemos conversado (con la ANFP), pero no hemos calzado los momentos. Ya tocará", añadió.