Fernando Zampedri resuelve las dudas: ¿Querrá el goleador de la UC jugar por la Selección Chilena?

Fernando Zampedri, el máximo goleador de Universidad Católica, ha manifestado su deseo de representar a la Selección Chilena, una vez se oficialice su nacionalidad. Su gran momento en los 'cruzados' sumado a un gran cariño por Chile, donde se proyecta por varios años lo impulsan a dar este paso.

Zampedri, goleador histórico de U. Católica, está dispuesto a jugar por la selección chilena. Su decisión depende de completar los trámites de nacionalidad que espera tener para fin de año.

¿Cuál fue la respuesta de Fernando Zampedri sobre jugar en la Selección Chilena?

En una entrevista con Cooperativa Deportes, Zampedri reveló que: "No hablé con nadie del entorno de la selección, y no debería porque aún no han salido los papeles. Sí me estoy haciendo los papeles para que lleguen, y espero que lleguen a fin de año"

El delantero argentino enfatizó que su prioridad es seguir ayudando al cuadro 'cruzado', pero también le gustaría aportar a la selección si se presenta la oportunidad. "Lo primero de esto es beneficiar a Católica (por liberar un cupo de extranjero), y segundo, porque quiero quedarme en el país muchos años más; después, si se da la posibilidad de aportar un granito a la selección y tengo la posibilidad, sin duda lo haría".

⚪️🔵 ¡Toro Histórico! ⚽



Fernando Zampedri hizo historia y de qué manera, acá te dejamos el #GolazoBetano de la fecha 28.

¡Felicitaciones Toro!



El fútbol se ve en Modo Betano. El juego comienza ahora. #betano pic.twitter.com/NoO2ZMW7Db — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) October 21, 2024

Recientemente, Zampedri celebró su gol número 119 con la camiseta de 'la Franja'. Estos momentos lo han llenado de emoción y gratitud hacia el club y los hinchas.