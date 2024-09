Mauricio Isla remarcó que hay que dejar atrás los recuerdos de la Generación Dorada

La Selección Chilena sufrió una derrota histórica ante Bolivia, que le aleja en gran medida de la opción de llegar al Mundial del 2026, y las voces que hablan de esta caída al interior de la Roja van en la misma línea, en cuanto a lo mal que se estuvo, como también expreso el capitán Mauricio Isla.

Isla señala que no se puede seguir añorando a la Generación Dorada porque ese momento ya pasó: “eso es un proceso antiguo, duró bastantes años. Tuvimos años maravillosos y ahora estamos mal, pero lo vamos a pelear hasta el final”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Al Aire Libre (@alairelibrecl)

Para Mauricio Isla fue un “Papelón”

El capitán de la Roja lamentó que no se pueda sumar, mas con rivales que en el papel se debiera ganar: “es una derrota muy dura, es penoso, cada vez perdemos más puntos”. Y concordó al ser consultado si lo consideraba un papelón: “Totalmente, como lo siente el hincha, lo sentimos nosotros”.

El cambio de Brereton y los dichos de Arturo Vidal

Un tema que llamó la atención fue el cambio tempranero en el primer tiempo de Ben Brereton, sobre lo cual Isla manifestó que es un tema del entrenador Ricardo Gareca: “uno está con la cabeza caliente, mejor preguntárselo a él. De mi parte asumo que cometimos errores, estuve muy mal, lo hablé con Matías Catalán, estuvimos mal por la derecha”.

Terminado el partido contra Argentina se viralizó la molestia de Arturo Vidal, donde uno de los blancos fue el entrenador, sobre lo cual Isla señaló que entiende lo dicho por el King: “él siempre quiere estar, cuando no está en la calentura lo dice porque quiere estar, a mí me ha pasado, no sé si él volverá a estar” concluyó el lateral derecho, compañero de Vidal en Colo Colo.