Pablo Mouche por la opción de Isla en Boca: Le puede dar muchísimo

El delantero de Colo Colo y otrora jugador de Boca Juniors, Pablo Mouche, comentó la posibilidad de que el seleccionado Mauricio Isla se integre al elenco xeneize y le dio su visto bueno.

"A Isla lo conozco y sé lo que puede rendir. Es un jugador de experiencia, de selección, que le puede dar muchísimo a Boca", dijo el experimentado delantero albo al programa "Boca de Selección", de Radio AM 770, de Argentina.

Y claro, si bien no fueron compañeros, Mouche e Isla son de una misma generación, disputando ambos el Sudamericano sub de 2007, cuando tanto Argentina como Chile clasificaron al Mundial de Canadá, instancia donde, no obstante, Mouche no estuvo.

Mouche también alabó la llegada de Juan Román Riquelme a la dirigencia del equipo de La Bombonera y aseguró que "tiene la capacidad para llevar el cargo que tiene, le deseo lo mejor a él porque si le va bien a él significa que le va bien a Boca".