Mauricio Pinilla y Marcelo Espina se integrarán a ESPN Chile como comentaristas

El ex futbolista de Coquimbo Unido Mauricio Pinilla y el otrora gerente deportivo de Colo Colo Marcelo Espina se integrarán como comentaristas a ESPN Chile, donde debutarán en los próximos días en las pantallas.

Pinilla lo hará en el programa estelar ESPN FC, que se lleva a cabo de lunes a viernes desde las 22:30 horas, mientras que el "Calamar" lo hará en el programa Nexo, que va al aire los mismos días a partir de las 21:00 horas.

"Pinigol" dijo en diálogo con la propia cadena televisiva que "estoy muy contento y muy agradecido de esta hermosa posibilidad que me ha dado ESPN. Tengo mucha confianza en que voy a estar a la altura de las circunstancias, sobre todo porque voy a hacer lo que más me gusta, que es comentar el fútbol, junto a este tremendo grupo de profesionales que me va a tocar trabajar".

Por su parte, Espina señaló que "es una linda oportunidad que me da la gente de ESPN, para volver a hablar de fútbol desde otro lugar, esto es algo a lo que ya estoy acostumbrado, debido a la experiencia que adquirí durante 9 años en Buenos aires. Esta invitación desde Nexo Chile me hace reencontrarme con amigos, además de un buen grupo que está preparado para este desafío, así que estoy muy contento de volver a ESPN y a Santiago que prácticamente son mi casa".

Ambos ya habían tenido experiencias en las comunicaciones, ya que el "Cabezón" estuvo por años comentando partidos en la misma casa televisiva, pero en Argentina, en tanto que, el ex ariete de la selección chilena fue parte del equipo de TVN en el Mundial de Rusia 2018.