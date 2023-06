Sergio Busquets está a detalles de fichar en Inter Miami

El volante español Sergio Busquets está a detalles de convertirse en nuevo jugador de Inter Miami en la MLS de Estados Unidos.

Según informó el periodista italiano Fabrizio Romano, Busquets está negociando como agente libre los últimos detalles de su contrato con el cuadro norteamericano.

Busquets, quien dejó Barcelona, también tenía en carpeta dos ofertas de clubes de Arabia Saudita, pero el equipo de la MLS, donde jugará Lionel Messi la próxima temporada, lleva la delantera.

Además de Busquets, también está en negociaciones con Inter Miami el defensa Jordi Alba, excompañero de batallas del volante y de Messi en Barcelona.

Inter Miami are discussing final details of the contract with Sergio Busquets — as they hope to sign Spanish midfielder in the next days while he also god two bids from Saudi. 🇺🇸 #transfers



Jordi Alba also remains in negotiations with Inter Miami. pic.twitter.com/lo9UIJKmuu