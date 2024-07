Josep Guardiola estaría tras los pasos de Claudio Bravo en medio de sus negociaciones con la MLS

El portero de la Selección Chilena, Claudio Bravo, quién se encuentra definiendo su futuro dentro o fuera del fútbol, al parecer la opción de jugar en Los Ángeles Galaxy de la MLS no sería la única opción, ya que Pep Guardiola lo estaría esperando con los brazos abiertos en Inglaterra.

El capitán de La Roja dejó una grata impresión en el entrenador catalán. Tanta, que Pep ve como una buena posibilidad la idea de integrar al chileno en su cuerpo técnico.

Según informó La Tercera, una fuente en del Betis señaló que: "Josep Guardiola confía mucho en Claudio Bravo y admira mucho su manera de ver el fútbol. Lo ve como un arquero moderno, bueno con los pies, las mismas razones por las que lo llevó al City. El técnico catalán tiene la mejor opinión del chileno y lo ve como una pieza valiosa".

"A Guardiola le encantaría tener el chileno en su grupo de trabajo. Encima, el hecho de que aún no encuentre una oferta que le permita seguir jugando alimenta los deseos del español, quien no insistirá, pero sigue con cuidado su situación", complementó la fuente desde Sevilla.

Guardiola ya intentó sumar a Claudio Bravo a su staff técnico

En 2021, Bravo dio a conocer que Guardiola le había realizado un ofrecimiento para que continuara su carrera como ayudante técnico en su equipo.

"Llegamos a Inglaterra después de una gira por Estados Unidos. Guardiola me llamó a su oficina y me dijo: 'quiero hablar contigo'. Subí y me planteó la opción de ser entrenador. Le dije: '¿Me quieres retirar?, yo pretendo jugar varios años más'. Ahí me dijo que 'hay que visualizar cosas para el día de mañana, creo que tienes potencial para ser un buen entrenador'", comentó en ese entonces el arquero.

El chileno valoró el respaldo del técnico español y señaló que "es muy bueno cuando un técnico te habla y te dice que tienes opciones de ser un buen entrenador, que debes prepararte de buena manera y que visualices cosas distintas al resto de tus compañeros, para el día de mañana desenvolverte bien. Lo agradezco mucho. Las puertas están abiertas, pero para eso tiene que existir una preparación previa. Eso se gana con el tiempo".