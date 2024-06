Claudio Bravo y su futuro: Aún no tengo las cosas claras, pero sí he tenido acercamientos con varios destinos

El portero de la selección chilena Claudio Bravo se refirió este sábado al presente de la selección chilena y a su futuro, reconociendo que tras su salida de Real Betis ha tenido acercamientos con algunos clubes para continuar su carrera.

“Todas las especulaciones que se dicen sobre el futuro es algo que no me preocupa. Hace años que no me preocupa. Siendo sincero, aún no tengo las cosas claras, sí he tenido acercamientos con varios destinos, pero en eso quiero ser inteligente y saber elegir bien si es continuar o parar. Eso lo va a determinar el lugar dónde toque ir si es en Chile o en otro lugar”, reconoció.

Su futuro depende de varias condiciones

Bravo reconoció que su próximo destino estará supeditado a algunas condiciones, subrayando que siempre privilegiará su entorno familiar.

“Depende de lo que aparezca. Si es algo que signifique moverse muchos kilómetros con mi familia o sea un lugar en dónde las condiciones de adaptación no sean óptimas no tiene mucho sentido. Hace años que estoy privilegiando ese tipo de cosas, el entorno familiar y llegar a un lugar donde uno se pueda ver adaptado”, dijo.

“Pero si no las encuentro no pasa nada. No me preocupa en absoluto ya que llevo muchos años metido en esto. Llevo desde los 10 años en esto y es muy esclavizante que es esta actividad, ya que se hace monótono. Hay cosas que uno va disfrutando de otra manera. Me siento un agradecido y privilegiado de lo que me ha tocado vivir”, argumentó.