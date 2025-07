Ben Brereton se sincera tras cruce con Gareca y esto dijo sobre volver a La Roja

Ben Brereton vuelve a estar en boca de todos. El delantero, que sigue luchando por ganarse un lugar en Southampton, habló por primera vez de la dura escena vivida en el Estadio Nacional, cuando fue reemplazado por Ricardo Gareca en el primer tiempo del duelo ante Bolivia.

Una imagen que dolió a los hinchas y que marcó su última presentación con la Selección Chilena. Hoy, a casi un año de ese episodio, Brereton confiesa su desconcierto y reafirma su amor por La Roja.

🇨🇱 ¿Qué dijo Ben Brereton sobre su salida de la Selección Chilena?

"No sé por qué me sacó", fue la frase con la que Ben Brereton revivió su amarga experiencia con Ricardo Gareca. En conversación con CHV, el delantero aseguró que hasta hoy no entiende la decisión del entrenador argentino, quien lo reemplazó en el primer tiempo del partido ante Bolivia, el 10 de septiembre de 2024, por las Eliminatorias.

Aquella jornada, Brereton fue titular, pero su reemplazo temprano y su rostro desconsolado en la banca fueron una de las postales más duras de esa noche. Desde entonces, no volvió a ser convocado.

⚽ ¿Cuál fue la relación entre Brereton y Gareca?

La relación entre ambos nunca fue cercana.

Gareca no ocultó su incomodidad con el idioma de Brereton, llegando incluso a criticarlo públicamente por no mejorar su español. Esta barrera habría influido en la falta de confianza del DT hacia el delantero formado en Inglaterra.

Pese a esto, Brereton evitó entrar en polémicas: "En el fútbol, a algunos entrenadores les gustas y a otros no", dijo con mesura.

El último partido de Ben con la Roja. Photosport

🧢 ¿Ben Brereton quiere volver a jugar por Chile?

Sí, y lo dejó claro. "Me encanta jugar para Chile. No estar llamado estos meses es difícil, porque quiero jugar para Chile", declaró con emoción. A pesar de su ausencia, Brereton no cierra la puerta a una posible convocatoria, ahora bajo la dirección de Nicolás Córdova.

Chile se enfrentará a Brasil y Uruguay en el cierre de las Eliminatorias, sin chances de clasificar, pero con la posibilidad de ver nuevamente a Big Ben con la camiseta roja.

📲 ¿Dónde leer más sobre Ben Brereton Díaz?

