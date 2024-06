Claudio Bravo y la Copa América: Las aspiraciones siempre deben ser las más altas posibles

El portero y capitán de la selección chilena, Claudio Bravo, participó este sábado de la atención a la prensa en el Complejo “Juan Pinto Durán” y analizó el presente de la selección nacional que enfrentará el próximo martes a Paraguay.

El histórico guardameta del combinado criollo se refirió a su presente en la selección, considerando que por la edad este quizá sea su último torneo continental de selecciones. El exjugador de Real Betis indicó cómo toma este nuevo desafío defendiendo el arco de Chile.

“Todos los desafíos son importantes y especiales. Por un tema de lógica, en relación a mi edad y el futuro, que es algo que tampoco me preocupa, sino que todo lo contrario, intento disfrutar el día a día y dónde me toca estar. Me tomo este desafío como sumamente importante, con el hecho de querer hacer las cosas lo mejor posible y de poder terminar una etapa magnífica, de poder vivir y dimensionar lo que han sido estos períodos de selección”, dijo.

“Me lo tomo como un desafío más dentro de mi carrera, pero siempre con la importancia máxima de hacer un buen papel, de aspirar siempre a lo máximo e intentar hacerlo siempre lo mejor posible”, declaró.

"LAS ASPIRACIONES SIEMPRE DEBEN SER LAS MÁS ALTAS POSIBLES"



Claudio Bravo, capitán de #LaRoja, destacó el buen trabajo que se está realizando en el equipo nacional junto a Ricardo Gareca, con miras a la Copa América y a las próximas Clasificatorias Sudamericanas. pic.twitter.com/Pc4rVLRMZK — ESPN Chile (@ESPNChile) June 8, 2024

Las aspiraciones de Bravo en Copa América

El golero reconoció que la selección chilena siempre debe aspirar a llegar lo más alto posible en el torneo continental de selecciones y que el grupo se está mentalizando en realizar un buen papel en Estados Unidos ya que el evento de tierras norteamericanas marcará el camino para lo que viene y que también es importante, las clasificatorias para el Mundial de 2026.

“Las aspiraciones siempre deben ser las más altas posibles, ya veremos en el camino si se pueden conseguir o no, pero nos estamos preparando bien, mentalizando bien al grupo en ese aspecto y es sumamente importante también”, sostuvo.

“En los amistosos anteriores ya veníamos trabajando con esa sensación de querer hacer las cosas bien ante dos rivales que tuvimos en ese apretón y eso sirve para llegar en buenas condiciones en la Copa. Es importante el papel que desempeñemos porque marca el camino para lo que viene, que son las clasificatorias”, agregó.

Bravo no se complica con el recambio y nuevos liderazgos

Consultado por el recambio en la selección, especialmente en el tema de los liderazgos, Bravo indicó que en el plantel hay futbolistas que pueden asumir dicho rol, aunque sí aconsejó no presionar a nadie en especial por asumir el rol de líder de la selección, sino que el proceso debe darse de manera natural.

“Hay mucha gente grande, que está haciendo las cosas bien y que por presencia futbolística o personal o por cómo comunican muchas cosas tienen ese rol y facilidad para liderar un grupo. Hay gente de sobra que puede llevar esto con mucha facilidad. No hay que presionar a alguien para que sea el líder de la selección, pero tenemos un referente máximo como Alexis, tenemos a Mauricio, Paulo tiene condiciones, también está Guillermo, etc. Lo más importante de un líder es que los demás confíen y crean en ti”, declaró.

Bravo apela a la unidad y fortaleza de cara a Copa América

Respecto a las selecciones de Perú, Argentina y Canadá, con quienes Chile jugará el Grupo A de la Copa América, Claudio Bravo reconoció que Chile debe afrontar cada duelo con mucha actitud, sabiendo que cuando La Roja mejor anduvo en Copa América fue cuando el plantel estuvo muy comprometido en la consecución de resultados.

“Los partidos de Copa América sabemos cómo son, difíciles, importantes y marcan el trámite del torneo. Las experiencias nos dicen que el relajo no te lleva a ningún lugar y cuando mejor hemos estado es cuando tenemos la sensación de fortaleza, unidad y eso nos ha llevado a realizar un buen papel en Copa América”, cerró.

